Украина без пехоты взяла российскую позицию

Украина впервые взяла позицию российской армии без участия пехоты – только дронами и роботами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, за последние три месяца войны с Россией украинские беспилотные аппараты выполнили 22 тысячи миссий.

«Более 22 тысяч раз жизни удалось спасти – вместо солдата в самые опасные зоны отправлялся робот. Это о высоких технологиях в защиту самой высокой ценности – человеческой жизни», — написал Зеленский.

Также украинский лидер заявил, что впервые в истории войны РФ и Украины позиция российских военных была захвачена исключительно дронами и наземными роботизированными комплексами (НРК).

«Оккупанты сдались в плен, и эта операция была проведена без участия пехоты и без потерь с нашей стороны», — подчеркнул он.

Зеленский также опубликовал фото с дальнобойным украинским оружием.