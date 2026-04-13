Орбан ушел, появился Стеванович

Новый спикер парламента Словении и лидер партии «Правда» Зоран Стеванович намерен организовать референдум по вопросу выхода страны из НАТО.

Также он заявил национальной телерадиовещательной организации Словении, что в ближайшее время планирует совершить визит в Москву.

«У нас уже запланировано несколько визитов, насколько я знаю, в числе первых — Скопье и Копенгаген. Я хотел бы наладить связи и плодотворно сотрудничать со всеми странами, несмотря на стену, которая была возведена между Западом и Востоком. Поэтому в ближайшее время я собираюсь посетить и Москву», — сказал политик.