В России испытывают боеприпасы на людях

В Научно-исследовательском институте военной медицины Минобороны России проводят испытания артиллерийских боеприпасов на людях — такие данные приводит «Проект». По информации издания, исследования ведутся на добровольцах-военнослужащих и направлены на определение характеристик снаряда, необходимых «для уничтожения или вывода из строя живой силы противника».

Как следует из публикаций CМИ и выступлений главы института Сергея Чепура, ГНИИИ ВМ МО с 2015 года стал единственным учреждением Минобороны России, которому разрешено проводить исследования с участием людей.

Согласно данным, на специальном полигоне были созданы экспериментальные площадки, имитирующие фортификационные сооружения и элементы техники. Во время испытаний у добровольцев фиксировали состояние сердечно-сосудистой и нервной систем, брали необходимые пробы и оценивали, как нарушения функций организма зависят от расстояния, с которого произведен выстрел из орудий калибра 122 и 300 мм.