USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Блокада началась
Жене премьера Испании предъявили обвинения

01:17

В Испании завершено расследование в отношении супруги премьер-министра Бегонии Гомес. Ей предъявили обвинения в торговле влиянием, коррупции в бизнесе, присвоении имущества и растрате, сообщает El Mundo.

При этом преследование по статье о профессиональном злоупотреблении полномочиями прекращено за отсутствием веских улик. Дело направлено в суд для рассмотрения присяжными.

Согласно постановлению суда, Гомес использовала статус жены главы правительства для лоббирования интересов предпринимателя Хуана Карлоса Баррабеса и получения должности руководителя кафедры в Мадридском университете.

Суду предстоит решить, окажется ли Гомес на скамье подсудимых.

Предъявление обвинений совпало с визитом премьер-министра Испании Педро Санчеса и его жены в Китай.

Министр юстиции Испании Феликс Боланьос выразил уверенность, что вышестоящие инстанции отменят это решение, и заявил, что действия судьи «позорят судебную систему», сообщает RTVE Noticias.

Иск против Гомес подала группа Manos Limpias («Чистые руки»), занимающаяся разоблачением коррупционных схем. Ее лидер, как считается, связан с ультраправыми политиками.

В апреле 2024 года Санчес отказался уходить в отставку, назвав обвинения в адрес жены кампанией по очернению его семьи. После заявления Санчеса в Испании прошли многочисленные митинги в его поддержку. Сторонники премьер-министра и его Социалистической партии требовали, чтобы премьер остался на своем посту. 

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться