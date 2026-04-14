Трамп: Неужели у них нет стыда?

Американское издание The New York Times «создает впечатление», что Иран «на самом деле побеждает или, по крайней мере, чувствует себя вполне неплохо», написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Тем, кто до сих пор читает «Терпящую крах The New York Times», и, несмотря на то, что Иран был полностью УНИЧТОЖЕН — как в военном, так и в любом другом отношении, — вы бы подумали, что Иран на самом деле побеждает или, по крайней мере, чувствует себя вполне неплохо. Но это не так, и The New York Times прекрасно знает, что это ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ!

Когда же это коррумпированное медиаиздание извинится за свою ЛОЖЬ и отвратительные действия против меня, моих сторонников и самой нашей Страны! НЕУЖЕЛИ У НИХ НЕТ СТЫДА? НЕУЖЕЛИ У НИХ НЕТ НИКАКОГО ЧУВСТВА ПРИЛИЧИЯ?» — написал президент США в Truth Social.