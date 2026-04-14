И республиканцы призвали прекратить войну

Нужен план сворачивания войны против Ирана, который «действительно приведет к более безопасному и стабильному Ближнему Востоку и, как следствие, к укреплению позиций национальной безопасности США», заявил лидер республиканцев в американском Сенате Джон Тун.

Комментируя блокаду судов, входящих в Ормузский пролив или выходящих из него, Тун отметил, что «наказание тех, кто ведет бизнес с иранцами, может привлечь внимание», в том числе Китая, который зависит от энергоносителей в регионе. «Это, вероятно, больше, чем что-либо еще, сейчас станет ключевым вопросом для разрешения ситуации и привлечения иранцев за стол переговоров», — сказал Тун.

Сенатор также сообщил, что, по его информации, потенциальный запрос Белого дома на финансирование войны был сокращен, но не назвал конкретную сумму. Конгресс все еще ждет запроса, который может составить сотни миллиардов долларов. В прошлом месяце Пентагон направил Белому дому запрос на $200 млрд, но Трамп пока не просил Конгресс утвердить новую сумму.

Тем временем иранское агентство Fars со ссылкой на правительство ИРИ пишет о том, что урон от бомбардировок США и Израиля составил $270 миллиардов.