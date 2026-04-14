Иран выставил счет арабам

Иран требует выплаты компенсаций от пяти арабских стран «за соучастие в войне» США и Израиля. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
Соответствующий документ якобы уже передали генсеку ООН Антониу Гутерришу.
По утверждению Иравани, «Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Хашимитское Королевство Иордания должны осуществить полное возмещение ущерба Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный ущерб, понесенный в результате их международно-противоправных действий».
Иравани заявил, что эти государства якобы позволили использовать свою инфраструктуру для «незаконных вооруженных нападений». Он утверждает, что цели были гражданскими, и что вышеуказанные страны якобы нарушили свои обязательства перед Ираном.
Иран настаивает на полном возмещении разрушений после ударов Израиля и США. Тегеран обвинил эти пять стран в предоставлении территорий для взлета авиации и пуска ракет; содействии логистике сил США и Израиля; совершении «акта агрессии» с точки зрения международного права.
Особенность ситуации и в том, что Бахрейн сейчас возглавляет Совет Безопасности ООН. Именно ему придется рассматривать жалобу на себя.