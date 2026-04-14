Иран выставил счет арабам

Иран требует выплаты компенсаций от пяти арабских стран «за соучастие в войне» США и Израиля. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

По утверждению Иравани, «Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Хашимитское Королевство Иордания должны осуществить полное возмещение ущерба Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный ущерб, понесенный в результате их международно-противоправных действий».

Иравани заявил, что эти государства якобы позволили использовать свою инфраструктуру для «незаконных вооруженных нападений». Он утверждает, что цели были гражданскими, и что вышеуказанные страны якобы нарушили свои обязательства перед Ираном.

Иран настаивает на полном возмещении разрушений после ударов Израиля и США. Тегеран обвинил эти пять стран в предоставлении территорий для взлета авиации и пуска ракет; содействии логистике сил США и Израиля; совершении «акта агрессии» с точки зрения международного права.

Особенность ситуации и в том, что Бахрейн сейчас возглавляет Совет Безопасности ООН. Именно ему придется рассматривать жалобу на себя.