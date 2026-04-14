Новость дня
Впервые с 1990-х: прямые переговоры Израиля и Ливана

Госсекретарь Марко Рубио примет участие в организованных при посредничестве США переговорах между Израилем и Ливаном, которые должны начаться во вторник в Вашингтоне.

Об этом пишет Axios со ссылкой на представителя Госдепа.

По данным издания, в Вашингтоне рассчитывают, что прямой диалог поможет снизить напряжение на фоне боевых действий между Израилем и группировкой «Хезболла» на территории Ливана. Издание отмечает, что подобные прямые контакты между сторонами не проводились с 1990-х годов.

Как пишет Axios, на повестке дня переговоров три ключевых вопроса: прекращение огня и деэскалация боевых действий; долгосрочное разоружение «Хезболлы»; перспективы заключения более широкого мирного соглашения между Израилем и Ливаном.

По данным издания, во встрече должны принять участие посол США в Ливане Мишель Исса, советник Госдепартамента Майкл Нидхэм, посол Израиля в США Йехиэль Лейтер и посол Ливана в США Нада Хамаде Моавад.

В Госдепартаменте США отмечают, что переговоры являются прямым следствием эскалации действий «Хезболлы» и соответствующих военных операций Израиля. «Израиль воюет с «Хезболлой», а не с Ливаном, поэтому нет причин, по которым два соседа не должны вести переговоры», — сказал представитель Госдепартамента.

Лидер «Хезболлы» Наим Касем накануне заявил, что отвергает переговоры с Израилем, так как они, по его мнению, «бесполезны».

Отдельно Axios обращает внимание на роль Дональда Трампа. По данным источников, именно давление со стороны президента США способствовало тому, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на начало прямых переговоров.

