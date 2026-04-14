Впервые с 1990-х: прямые переговоры Израиля и Ливана

Госсекретарь Марко Рубио примет участие в организованных при посредничестве США переговорах между Израилем и Ливаном, которые должны начаться во вторник в Вашингтоне.

Об этом пишет Axios со ссылкой на представителя Госдепа.

По данным издания, в Вашингтоне рассчитывают, что прямой диалог поможет снизить напряжение на фоне боевых действий между Израилем и группировкой «Хезболла» на территории Ливана. Издание отмечает, что подобные прямые контакты между сторонами не проводились с 1990-х годов.