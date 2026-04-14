USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Блокада началась
Суд отклонил многомиллиардный иск Трампа

09:10 141

Окружной суд штата Флорида отклонил иск о защите чести и достоинства на 10 миллиардов долларов, поданный президентом США Дональдом Трампом против издателей газеты The Wall Street Journal. Об этом сообщается на сайте этого издания.

Уточняется, что иск касается публикации WSJ, вышедшей в июле 2025 года, где шла речь об открытке, предположительно подаренной Трампом ныне покойному американскому финансисту Джеффри Эпштейну, осужденному за сексуальные преступления.

В сентябре 2025 года фотографию этой открытки опубликовали депутаты Палаты представителей США от Демократической партии. На открытке изображен схематичный силуэт обнаженного женского тела, поверх которого напечатан диалог между «Джеффри» и «Дональдом».

В статье WSJ об этой открытке также подчеркивалось, что Трамп отрицает, что посылал ее Эпштейну, и грозит изданию иском.

Как заявил судья, чтобы продемонстрировать факт клеветы, Дональду Трампу необходимо было показать, что издание и его журналисты действовали «со злым умыслом», то есть намеренно опубликовали ложную информацию или безрассудно пренебрегли правдой. «Трампу не удалось показать, что журналисты действовали злонамеренно и сознательно уклонились от проверки его утверждения о том, что письмо поддельное», - говорится в публикации.

При подготовке публикации журналисты обращались за комментарием к самому Трампу, чиновникам Минюста США, а также в Федеральное бюро расследований, подчеркнул судья. «Короче говоря, жалоба и статья подтверждают, что ответчики пытались провести расследование», - констатировал судья окружного суда во Флориде Дэррин Гейлс, назначенный на должность, как отмечается в публикации, экс-президентом США Бараком Обамой.

Он добавил, что Трамп может внести поправки в свой иск и снова подать его до 27 апреля. Представитель команды адвокатов Трампа заявил, что президент подаст «мощный иск» против The Wall Street Journal и других ответчиков.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться