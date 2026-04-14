Суд отклонил многомиллиардный иск Трампа

Уточняется, что иск касается публикации WSJ, вышедшей в июле 2025 года, где шла речь об открытке, предположительно подаренной Трампом ныне покойному американскому финансисту Джеффри Эпштейну, осужденному за сексуальные преступления.

Окружной суд штата Флорида отклонил иск о защите чести и достоинства на 10 миллиардов долларов, поданный президентом США Дональдом Трампом против издателей газеты The Wall Street Journal. Об этом сообщается на сайте этого издания.

В сентябре 2025 года фотографию этой открытки опубликовали депутаты Палаты представителей США от Демократической партии. На открытке изображен схематичный силуэт обнаженного женского тела, поверх которого напечатан диалог между «Джеффри» и «Дональдом».

В статье WSJ об этой открытке также подчеркивалось, что Трамп отрицает, что посылал ее Эпштейну, и грозит изданию иском.

Как заявил судья, чтобы продемонстрировать факт клеветы, Дональду Трампу необходимо было показать, что издание и его журналисты действовали «со злым умыслом», то есть намеренно опубликовали ложную информацию или безрассудно пренебрегли правдой. «Трампу не удалось показать, что журналисты действовали злонамеренно и сознательно уклонились от проверки его утверждения о том, что письмо поддельное», - говорится в публикации.

При подготовке публикации журналисты обращались за комментарием к самому Трампу, чиновникам Минюста США, а также в Федеральное бюро расследований, подчеркнул судья. «Короче говоря, жалоба и статья подтверждают, что ответчики пытались провести расследование», - констатировал судья окружного суда во Флориде Дэррин Гейлс, назначенный на должность, как отмечается в публикации, экс-президентом США Бараком Обамой.

Он добавил, что Трамп может внести поправки в свой иск и снова подать его до 27 апреля. Представитель команды адвокатов Трампа заявил, что президент подаст «мощный иск» против The Wall Street Journal и других ответчиков.