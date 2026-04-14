Азербайджанская нефть уже почти $126

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).
Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель выросла на 5,85 доллара США, или на 4,88%, до 125,83 доллара США.
На мировых рынках цена нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов.
В ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость июньского фьючерса 2026 года на нефть марки Brent снизилась на 1,46% и составила 97,91 доллара за баррель.
На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена нефти марки WTI с поставкой в мае 2026 года также снизилась на 2,28%, составив 96,82 доллара за баррель.