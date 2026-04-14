Блокада началась
Новость дня
Блокада началась

В Иране звучат призывы к войне. США заявили о достижении целей. А саудиты требуют от Америки снять блокаду

обновлено 11:14
11:14 2255

Саудовская Аравия призывает США отменить блокаду Ормузского пролива и возобновить переговоры с Ираном, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается в публикации, в Эр-Рияде опасаются, что такая блокада спровоцирует эскалацию конфликта и затронет иные важные морские пути.

«Если Иран всерьез захочет заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, хуситы могут послужить ему инструментом для этого», — подчеркивает газета.

Блокада иранских портов вступила в силу в понедельник. Ранее агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), заявило, что блокада может привести к закрытию прохода через Красное море.

При этом, по информации Reuters, китайский танкер Rich Starry прошел через Ормузский пролив, несмотря на ограничения, введенные США. На борту танкера около 250 тысяч баррелей метанола, загруженного в порту Хамрия в ОАЭ. Экипаж китайский, само судно ранее попало под санкции за связи с Ираном. Еще один введенный в санкционный список США ‌танкер - Murlikishan - прошел в направлении залива во вторник, показали данные LSEG. 

* * * 10:28

Завершение соглашения о прекращении огня между США и Ираном не должно приводить к его продлению, если не будут признаны требования исламской республики, включая контроль над Ормузским проливом, заявил во вторник Ибрагим Резаи, пресс-секретарь парламентского комитета по национальной безопасности.

«Прекращение огня не должно привести к его продлению. Либо права Ирана, включая наш контроль над Ормузским проливом, будут признаны, либо мы вернемся к войне», — заявил парламентарий.

В своем сообщении в X Резаи также предупредил, что неспособность добиться выполнения требований Ирана будет означать продолжение войны между Соединенными Штатами и Израилем.

The New York Times (NYT) со ссылкой на источники опубликовала новые детали переговоров США и Ирана в Исламабаде. В частности, утверждается, что США потребовали от Ирана приостановить обогащение урана на 20 лет. Власти Ирана согласились на приостановку до пяти лет. Как уточняют собеседники газеты, Иран направил ответ на предложение в понедельник, через два дня после переговоров. По словам американского чиновника, президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана.

По словам одного из источников, США также попросили Иран вывезти высокообогащенный уран из страны. Тегеран настаивает на том, чтобы топливо оставалось внутри страны. При этом иранская сторона предложила разбавить его, чтобы исключить создание ядерного оружия.

Как уточняет NYT, обсуждается возможность проведения еще одного раунда очных переговоров. Но, по словам американских чиновников, окончательные планы еще не утверждены.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что Вашингтон достиг целей в Иране. «Я думаю, что мы достигли поставленных целей», — сказал Вэнс и добавил, что теперь можно «начать сворачивать этот процесс».

По словам вице-президента, Соединенные Штаты добились «значительного прогресса» на переговорах с Ираном. На вопрос, планируются ли новые встречи, он ответил, что «мяч на стороне Ирана». Вэнс объяснил, что прервал переговоры в Пакистане в минувшие выходные, так как иранцы не смогли заключить сделку и им пришлось вернуться в Тегеран, чтобы получить одобрение условий, выдвинутых США. «Главный вопрос в будущем — проявят ли иранцы достаточную гибкость, примут ли они критически важные условия, которые необходимы для реализации сделки», — отметил Вэнс.

Эти условия включают вывоз обогащенного урана из Ирана и твердые обязательства Тегерана, что тот не будет разрабатывать ядерное оружие, уточнил вице-президент. «Будут ли у нас дальнейшие переговоры, достигнем ли мы в конечном итоге соглашения, я действительно думаю, что мяч на стороне Ирана, потому что мы многое предложили», — сказал Вэнс. «Мы очень четко обозначили наши красные линии», — добавил он.

Президент США Дональд Трамп после переговоров в Пакистане заявил, что в Белый дом позвонили «нужные люди» из Ирана и выразили готовность сотрудничать. По его словам, камнем преткновения в переговорах служит «ядерная проблема». «Мы договорились о многом, но они не согласились на это, но я думаю, что они согласятся. Я почти уверен в этом», — сказал Трамп.

ЭТО ВАЖНО

Переговоры США - Иран могут пройти на новой площадке
Переговоры США - Иран могут пройти на новой площадке обновлено 12:10
12:10 760
Кому нефть? Плывите в Америку!
Кому нефть? Плывите в Америку! ВИДЕО
11:27 682
Азербайджанская экономика уходит в «минус»: ВВП страны сократился на 0,3%
Азербайджанская экономика уходит в «минус»: ВВП страны сократился на 0,3% отчеты Госкомитета по статистике, и ничего более
03:16 8793
«Психотическое государство» проигрывает одну битву за другой
«Психотическое государство» проигрывает одну битву за другой главная тема; все еще актуально
13 апреля 2026, 20:53 6953
Россия и Украина обменялись ударами: Одесса, Харьков, Липецк...
Россия и Украина обменялись ударами: Одесса, Харьков, Липецк... фото
11:08 740
Подсанкционные танкеры прошли через Ормуз
Подсанкционные танкеры прошли через Ормуз
10:55 1230
Из Азербайджана в Армению дизель и удобрения
Из Азербайджана в Армению дизель и удобрения
10:50 854
Омбудсмен о доступности объектов инфраструктуры в центре Баку для лиц с инвалидностью
Омбудсмен о доступности объектов инфраструктуры в центре Баку для лиц с инвалидностью отчет по мониторингу
10:42 480
Несколько землетрясений на Каспии
Несколько землетрясений на Каспии новость дополнена
10:38 838
В Ливане бои. У Израиля потери
В Ливане бои. У Израиля потери
10:22 1762
Впервые с 1990-х: прямые переговоры Израиля и Ливана
Впервые с 1990-х: прямые переговоры Израиля и Ливана
09:05 1419
