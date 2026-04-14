Несколько землетрясений на Каспии

В Каспийском море в ночь и утром 14 апреля произошло несколько землетрясений.

В Республиканском центре сейсмологической службы сообщили, что землетрясение магнитудой 3,2 было зафиксировано в 03:03 по местному времени, очаг залегал на глубине 29 км.

Также подземные толчки магнитудой 3,1 были зафиксированы в Каспии в 06:43 по местному времени, очаг залегал на глубине 50 км.

Еще одно землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано в 10:00 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км.

Четвертое землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано в 10:21 по местному времени. Глубина очага землетрясения составила 25 километров.