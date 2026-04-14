USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Блокада началась
Новость дня
Блокада началась

Омбудсмен о доступности объектов инфраструктуры в центре Баку для лиц с инвалидностью

отчет по мониторингу
10:42 480

В рамках мандата уполномоченного по правам человека в Азербайджане как независимого механизма мониторинга и содействия выполнению Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью был проведен мониторинг доступности инфраструктуры для лиц с инвалидностью в центре Баку, и подготовлен отчет о полученных результатах.

В ходе мониторинга был проведен осмотр Приморского национального парка и двух крупных коммерческих объектов, расположенных на его территории, а также районов вокруг Девичьей башни, площади Фонтанов, сада Хагани и площади Азнефти, и оценена доступность существующей инфраструктуры.

С этой целью была проведена проверка инфраструктуры общественного транспорта, туризма, отдыха, досуга и развлечений, подземных и надземных переходов, общественных санитарных узлов, автобусных остановок, лифтов, светофоров, а также информационных щитов в этом районе. Одновременно были учтены такие вопросы, как учет потребностей людей с ограниченной подвижностью, а также людей с нарушениями зрения и слуха.

В мониторинге, проводимом членами независимой мониторинговой группы омбудсмена, также принимал участие представитель неправительственной организации, представляющей интересы лиц с инвалидностью.

В ходе мониторинга было отмечено, что многие объекты оборудованы пандусами, однако некоторые из установленных пандусов не соответствуют стандартам, что создает определенные трудности для людей с ограниченными возможностями здоровья при самостоятельном использовании инфраструктуры.

В подготовленном отчете отражены факты и фотографии, полученные в результате мониторинга, анализ существующих правовых обязательств в этой области, а также ряд предложений. Омбудсмен направила письма с результатами мониторинга в соответствующие структуры.

Отметим, что омбудсмен регулярно дает рекомендации по обеспечению доступности объектов инфраструктуры для лиц с инвалидностью, и такой мониторинг продолжается. С полным текстом отчета можно ознакомиться здесь

Омбудсмен о доступности объектов инфраструктуры в центре Баку для лиц с инвалидностью
Омбудсмен о доступности объектов инфраструктуры в центре Баку для лиц с инвалидностью отчет по мониторингу
10:42 481
ЭТО ВАЖНО

Переговоры США и Ирана могут пройти на новой площадке
Переговоры США и Ирана могут пройти на новой площадке обновлено 12:10
12:10 765
Кому нефть? Плывите в Америку!
Кому нефть? Плывите в Америку! ВИДЕО
11:27 683
Азербайджанская экономика уходит в «минус»: ВВП страны сократился на 0,3%
Азербайджанская экономика уходит в «минус»: ВВП страны сократился на 0,3% отчеты Госкомитета по статистике, и ничего более
03:16 8797
«Психотическое государство» проигрывает одну битву за другой
«Психотическое государство» проигрывает одну битву за другой главная тема; все еще актуально
13 апреля 2026, 20:53 6954
Россия и Украина обменялись ударами: Одесса, Харьков, Липецк...
Россия и Украина обменялись ударами: Одесса, Харьков, Липецк... фото
11:08 741
Подсанкционные танкеры прошли через Ормуз
Подсанкционные танкеры прошли через Ормуз
10:55 1232
Из Азербайджана в Армению дизель и удобрения
Из Азербайджана в Армению дизель и удобрения
10:50 856
Омбудсмен о доступности объектов инфраструктуры в центре Баку для лиц с инвалидностью
Омбудсмен о доступности объектов инфраструктуры в центре Баку для лиц с инвалидностью отчет по мониторингу
10:42 481
Несколько землетрясений на Каспии
Несколько землетрясений на Каспии новость дополнена
10:38 840
В Ливане бои. У Израиля потери
В Ливане бои. У Израиля потери
10:22 1765
Впервые с 1990-х: прямые переговоры Израиля и Ливана
Впервые с 1990-х: прямые переговоры Израиля и Ливана
09:05 1420
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться