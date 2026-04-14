Омбудсмен о доступности объектов инфраструктуры в центре Баку для лиц с инвалидностью

В рамках мандата уполномоченного по правам человека в Азербайджане как независимого механизма мониторинга и содействия выполнению Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью был проведен мониторинг доступности инфраструктуры для лиц с инвалидностью в центре Баку, и подготовлен отчет о полученных результатах.

В ходе мониторинга был проведен осмотр Приморского национального парка и двух крупных коммерческих объектов, расположенных на его территории, а также районов вокруг Девичьей башни, площади Фонтанов, сада Хагани и площади Азнефти, и оценена доступность существующей инфраструктуры.

С этой целью была проведена проверка инфраструктуры общественного транспорта, туризма, отдыха, досуга и развлечений, подземных и надземных переходов, общественных санитарных узлов, автобусных остановок, лифтов, светофоров, а также информационных щитов в этом районе. Одновременно были учтены такие вопросы, как учет потребностей людей с ограниченной подвижностью, а также людей с нарушениями зрения и слуха.

В мониторинге, проводимом членами независимой мониторинговой группы омбудсмена, также принимал участие представитель неправительственной организации, представляющей интересы лиц с инвалидностью.

В ходе мониторинга было отмечено, что многие объекты оборудованы пандусами, однако некоторые из установленных пандусов не соответствуют стандартам, что создает определенные трудности для людей с ограниченными возможностями здоровья при самостоятельном использовании инфраструктуры.

В подготовленном отчете отражены факты и фотографии, полученные в результате мониторинга, анализ существующих правовых обязательств в этой области, а также ряд предложений. Омбудсмен направила письма с результатами мониторинга в соответствующие структуры.

Отметим, что омбудсмен регулярно дает рекомендации по обеспечению доступности объектов инфраструктуры для лиц с инвалидностью, и такой мониторинг продолжается. С полным текстом отчета можно ознакомиться здесь.