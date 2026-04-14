Из Азербайджана в Армению дизель и удобрения

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия дизельного топлива и удобрений.

По сообщению местных СМИ, со станции Баладжары отправлен поезд из 22 вагонов с 1298 тоннами дизельного топлива и 4 вагонов с 240 тоннами удобрений. Груз доставят в Армению транзитом через территорию Грузии в направлении станции Бёюк Кесик.

Ранее, 11 апреля, из Азербайджана в Армению были отправлены 15 вагонов-цистерн с 887 тоннами дизельного топлива.

На сегодняшний день из Азербайджана в Армению экспортировано 6 312 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина AI-92 и 2 955 тонн бензина AI-95.