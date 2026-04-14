Подсанкционные танкеры прошли через Ормуз

Китайский танкер Rich Starry, находящийся под американскими санкциями, прошел через Ормузский пролив во вторник, несмотря на блокаду ключевого водного пути ВМФ США. Это показали данные судоходства.

По всей видимости, это ‌первое судно, которому удалось пройти через Ормузский пролив и покинуть Персидский залив с момента начала блокады, показали данные судоходства MarineTraffic и Kpler.

Владелец суда Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, как и сам танкер, включен в санкционный список США за коммерческие связи с Ираном. Reuters не удалось получить от компании незамедлительный комментарий.

Rich Starry - танкер ‌среднего размера, который перевозит около 250 000 баррелей ‌метанола. Он был загружен в порту Хамрия в ОАЭ.

Согласно данным LSEG, на борту китайского танкера находится китайская команда.

Еще один введенный в санкционный список США ‌танкер - Murlikishan - прошел в направлении залива во вторник, показали данные LSEG. По информации Kpler, пустой танкер размером Handysize, который ранее был известен под названием MKA и ‌участвовал в перевозках российской и иранской нефти, должен 16 апреля загрузить мазут в Ираке.

Американские военные начали с 18.00 (по Баку) в понедельник блокаду портов и всего побережья Ирана, а Тегеран ‌пригрозил в случае захвата судов ударить по портам соседних стран Персидского залива.