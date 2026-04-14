На Запорожской АЭС блэкаут

Во вторник, 14 апреля, Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения после отключения последней оставшейся линии электроснабжения, сообщило Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) в своем аккунте в Х.

Была отключена линия электропередачи «Ферросплавная-1», последняя, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы, поясняет «Суспильне».

Аварийные дизель-генераторы станции немедленно включились, чтобы обеспечить электроэнергией системы, необходимые для поддержания основных функций безопасности, сообщили в МАГАТЭ. Этот блэкаут стал 13-м за время войны.

МАГАТЭ продолжает консультации с обеими сторонами о введении локального перемирия, чтобы обеспечить возможность проведения ремонтных работ на другой линии электропередачи, питающей ЗАЭС.