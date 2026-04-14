Кыргызстан внес ясность

Вопрос о переименовании оставшихся в Кыргызстане сел с русскими названиями на повестке дня не стоит, заявил пресс-секретарь президента республики Аскат Алагозов, комментируя ранее опубликованное СМИ заявление главы государства Садыра Жапарова о необходимости завершить этот процесс до 2027 года.

«Там (на встрече с населением Алайского района Ошской области) обсуждался запрет на присвоение селам имен людей, и то как проект»,— пояснил РИА Новости Алагозов.

На встрече обсуждался запрет на присвоение населенным пунктам имен известных в Кыргызстане исторических личностей.