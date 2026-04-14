Россия и Украина обменялись ударами: Одесса, Харьков, Липецк...

В ночь на 14 апреля российские войска нанесли массированный удар ударными беспилотниками по югу Одесской области Украины. Под ударом оказалась портовая и гражданская инфраструктура в Измаиле.

В результате попаданий повреждены иностранное судно, портовые сооружения, здание СТО (станции технического обслуживания) и частные дома. Люди не пострадали. Об этом сообщают глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер и вице-премьер и министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По данным Олега Кипера, на территории Измаильского порта повреждения получили причал, баржа и портовое оборудование. Также пострадало гражданское судно под флагом Панамы. Помимо порта, дроны попали в здание СТО, что привело к пожару.

«Уничтожены 2 пассажирских автобуса, 7 легковых автомобилей», — отметил глава ОВА. 

Также обломки повредили шесть частных домов и машину скорой помощи.

Украинские спасатели и глава военной администрации Одесской области утром сообщили о новой массированной атаке на портовую инфраструктуру на юге региона, обошлось без пострадавших.

Алексей Кулеба подтвердил, что пожар на объектах уже ликвидирован. По его словам, несмотря на атаку, «работа объекта критической инфраструктуры остается стабильной». Сейчас в порту и на местах других попаданий продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Утром 14 апреля Кривой Рог подвергся атаке дронов-камикадзе типа «Шахед». В результате ударов был поврежден объект инфраструктуры, где возник пожар. По предварительной информации, погибших и раненых в городе нет.

Также во вторник, 14 апреля, в Харькове российский боевой дрон попал в многоэтажку в Шевченковском районе города, пострадала одна женщина.

Воздушные силы ВСУ заявили, что Россия в ночь на вторник атаковала четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 129 беспилотниками. К 08:00 (09:00 по Баку) сбито/подавлено 114 дронов и одна ракета. Зафиксировано попадание 12 беспилотников, информация о трех ракетах уточняется, сказано в сводке.

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что с 20:00 до 7:00 (21:00 до 08:00 по Баку) перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, Крымом и акваторией Азовского моря, следует из заявления российского Минобороны.

«В Липецкой области в городе Ельце в результате атаки беспилотников погибла женщина, еще пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы», - сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, обломками БПЛА повреждено остекление в нескольких жилых домах, в селе Долгоруково после падения беспилотника возник пожар в жилом доме.

Переговоры США и Ирана могут пройти на новой площадке
Переговоры США и Ирана могут пройти на новой площадке обновлено 12:10
12:10 778
Кому нефть? Плывите в Америку!
Кому нефть? Плывите в Америку! ВИДЕО
11:27 690
Азербайджанская экономика уходит в «минус»: ВВП страны сократился на 0,3%
Азербайджанская экономика уходит в «минус»: ВВП страны сократился на 0,3% отчеты Госкомитета по статистике, и ничего более
03:16 8804
«Психотическое государство» проигрывает одну битву за другой
«Психотическое государство» проигрывает одну битву за другой главная тема; все еще актуально
13 апреля 2026, 20:53 6955
Россия и Украина обменялись ударами: Одесса, Харьков, Липецк...
Россия и Украина обменялись ударами: Одесса, Харьков, Липецк... фото
11:08 744
Подсанкционные танкеры прошли через Ормуз
Подсанкционные танкеры прошли через Ормуз
10:55 1240
Из Азербайджана в Армению дизель и удобрения
Из Азербайджана в Армению дизель и удобрения
10:50 861
Омбудсмен о доступности объектов инфраструктуры в центре Баку для лиц с инвалидностью
Омбудсмен о доступности объектов инфраструктуры в центре Баку для лиц с инвалидностью отчет по мониторингу
10:42 482
Несколько землетрясений на Каспии
Несколько землетрясений на Каспии новость дополнена
10:38 842
В Ливане бои. У Израиля потери
В Ливане бои. У Израиля потери
10:22 1772
Впервые с 1990-х: прямые переговоры Израиля и Ливана
Впервые с 1990-х: прямые переговоры Израиля и Ливана
09:05 1422

