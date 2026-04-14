Россия и Украина обменялись ударами: Одесса, Харьков, Липецк...

В результате попаданий повреждены иностранное судно, портовые сооружения, здание СТО (станции технического обслуживания) и частные дома. Люди не пострадали. Об этом сообщают глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер и вице-премьер и министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

В ночь на 14 апреля российские войска нанесли массированный удар ударными беспилотниками по югу Одесской области Украины. Под ударом оказалась портовая и гражданская инфраструктура в Измаиле.

По данным Олега Кипера, на территории Измаильского порта повреждения получили причал, баржа и портовое оборудование. Также пострадало гражданское судно под флагом Панамы. Помимо порта, дроны попали в здание СТО, что привело к пожару.

«Уничтожены 2 пассажирских автобуса, 7 легковых автомобилей», — отметил глава ОВА.

Также обломки повредили шесть частных домов и машину скорой помощи.

Украинские спасатели и глава военной администрации Одесской области утром сообщили о новой массированной атаке на портовую инфраструктуру на юге региона, обошлось без пострадавших.

Алексей Кулеба подтвердил, что пожар на объектах уже ликвидирован. По его словам, несмотря на атаку, «работа объекта критической инфраструктуры остается стабильной». Сейчас в порту и на местах других попаданий продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Утром 14 апреля Кривой Рог подвергся атаке дронов-камикадзе типа «Шахед». В результате ударов был поврежден объект инфраструктуры, где возник пожар. По предварительной информации, погибших и раненых в городе нет.

Также во вторник, 14 апреля, в Харькове российский боевой дрон попал в многоэтажку в Шевченковском районе города, пострадала одна женщина.

Воздушные силы ВСУ заявили, что Россия в ночь на вторник атаковала четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 129 беспилотниками. К 08:00 (09:00 по Баку) сбито/подавлено 114 дронов и одна ракета. Зафиксировано попадание 12 беспилотников, информация о трех ракетах уточняется, сказано в сводке.