Переговоры США и Ирана могут пройти на новой площадке

обновлено 12:10
12:10 778

Сроки проведения нового раунда переговоров между США и Ираном, который, как ожидается, снова пройдет в Исламабаде, пока не назначены. Об этом сообщил источник телеканала Al Jazeera в МИД Пакистана.

«Пока не определены сроки или дата проведения второго раунда переговоров США и Ирана», - сказал собеседник телеканала.

Он также подтвердил, что пакистанская сторона «предложила провести второй раунд переговоров между США и Ираном в Исламабаде».

В то же время Bloomberg cообщает, что новый раунд переговоров Ирана и США может пройти в Турции или Египте. Агентство отмечает, что турецкие и египетские чиновники были посредниками в урегулировании конфликта, и считает, что это повышает вероятность проведения встречи в одной из этих стран.

Собеседники агентства рассказали, что переговоры могут состояться на следующей неделе.

Associated Press сообщало, что США и Иран активно обсуждают новый раунд переговоров в попытке достичь соглашения, направленного на прекращение конфликта. Собеседники агентства заявили, что столица Пакистана вновь обсуждается в качестве места проведения встречи. Они добавили, что еще одной возможной страной для проведения переговоров может стать Женева.

*** 11:24

Представители США и Ирана могут на этой неделе вернуться в столицу Пакистана Исламабад и провести новый раунд переговоров, информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщалось ранее, новый раунд прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном может пройти в Исламабаде в четверг.

По сведениям Associated Press, стороны обсуждают возможность проведения повторной встречи в пакистанской столице. Вместе с тем должностные лица американской администрации называют Женеву в качестве возможного места проведения нового раунда переговоров.

