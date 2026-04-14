Переговоры США и Ирана могут пройти на новой площадке

Сроки проведения нового раунда переговоров между США и Ираном, который, как ожидается, снова пройдет в Исламабаде, пока не назначены. Об этом сообщил источник телеканала Al Jazeera в МИД Пакистана.

«Пока не определены сроки или дата проведения второго раунда переговоров США и Ирана», - сказал собеседник телеканала.

Он также подтвердил, что пакистанская сторона «предложила провести второй раунд переговоров между США и Ираном в Исламабаде».

В то же время Bloomberg cообщает, что новый раунд переговоров Ирана и США может пройти в Турции или Египте. Агентство отмечает, что турецкие и египетские чиновники были посредниками в урегулировании конфликта, и считает, что это повышает вероятность проведения встречи в одной из этих стран.

Собеседники агентства рассказали, что переговоры могут состояться на следующей неделе.

Associated Press сообщало, что США и Иран активно обсуждают новый раунд переговоров в попытке достичь соглашения, направленного на прекращение конфликта. Собеседники агентства заявили, что столица Пакистана вновь обсуждается в качестве места проведения встречи. Они добавили, что еще одной возможной страной для проведения переговоров может стать Женева.