Кому нефть? Плывите в Америку!

По данным издания, 121 пустой нефтяной танкер направляется в США после призыва Трампа покупать нефть и газ у США вместо Ирана. 68 из этих 121 судна — это сверхкрупные танкеры (VLCC), каждый из которых способен перевозить до 2 млн баррелей нефти.

Fox News объясняет, зачем Трампу морская блокада Ирана – продать американскую нефть.

Ранее президент США призвал страны, испытывающие трудности с поставками топлива из-за нарушения Ираном работы Ормузского пролива, обратиться к американским поставкам энергии. Трамп заявил в эфире Fox News: «Китай может отправлять свои корабли в США, Китай может отправлять свои корабли в Венесуэлу, пустые танкеры других стран уже направляются в США».

Ранее Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что «огромное количество совершенно пустых нефтяных танкеров… направляются в Соединенные Штаты, чтобы загрузиться лучшей и «сладчайшей» нефтью (и газом!) во всем мире».