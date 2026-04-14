Четыре условия Си

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по поддержанию мира на Ближнем Востоке, сообщило Центральное телевидение Китая.

Это уважение суверенитета стран региона, координация развития и безопасности, отстаивание принципа мирного существования, а также верховенства международного права.

Си Цзиньпин выдвинул свои предложения в Пекине на встрече с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

«Суверенитет, безопасность и территориальная целостность стран региона должны уважаться, а безопасность их граждан, объектов и учреждений — надежно обеспечиваться», — отметил глава КНР.

По словам Си, страны Ближнего Востока и Персидского залива тесно взаимосвязаны, поэтому они должны вместе работать над системой безопасности в регионе.