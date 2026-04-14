Товарищ Ким требует «непрерывного и бесконечного» наращивания ядерной силы

Северная Корея для испытания корабельных систем вооружения провела испытания двух стратегических крылатых и трех противокорабельных ракет. Запуски произведены с борта нового эсминца ВМС КНДР «Чвэ Хён», передает ЦТАК. За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ракеты поразили мишени в Желтом море. Длительность полета стратегических ракет превысила два часа, противокорабельных — 30 минут. Проверку проходила программа управления запуском интеграционной системы командования вооружениями корабля, модернизированная система навигации и защиты от помех.

Ким Чен Ын высоко оценил достигнутые результаты и заявил о необходимости «непрерывного и бесконечного наращивания и укрепления сил сдерживания ядерной войны», пишет ЦТАК.

В марте Северная Корея дважды проводила аналогичные испытания перед вводом корабля в эксплуатацию. Термин «стратегические» предполагает, что корабль обладает ядерным потенциалом, отмечает южнокорейское агентство Yonhap. После спуска на воду еще одного эсминца «Кан Кон» в июне 2025 года Ким Чен Ын распорядился построить третий эсминец того же класса к годовщине основания правящей Трудовой партии Кореи — 10 октября.