Kapital Bank расширяет финансирование проектов по энергоэффективности

Первый банк страны Kapital Bank продолжает свою деятельность в направлении устойчивого развития и «зеленого» финансирования. В этой связи между банком и Агентством по регулированию энергетических вопросов подписано соглашение о сотрудничестве по предоставлению льготных кредитов за счет средств Фонда энергоэффективности.

Стороны достигли договоренности по регулированию отношений, связанных с предоставлением льготных кредитов с целью стимулирования реализации мероприятий по энергоэффективности, включая условия предоставления таких кредитов, порядок их учета, мониторинг целевого использования, механизмы возврата, а также отчетность уполномоченной кредитной организации перед агентством.

В своем выступлении Самир Ахундов подчеркнул цель проекта и отметил вклад, который внесет данное соглашение, подписанное с ведущими банками страны. Он также обратил внимание на то, что партнерство с Kapital Bank продолжается с 2018 года, выразив уверенность в успешности нового направления сотрудничества в рамках деятельности Фонда.

Фарид Хидаятзаде отметил, что для Kapital Bank финансирование «зеленых» проектов является одним из приоритетных направлений. В рамках этой стратегии предпринимателям предоставляются «зеленые» кредиты, а также поддерживаются проекты, такие как установка солнечных панелей и зарядных станций для электромобилей. Он подчеркнул, что подписанное с агентством соглашение о сотрудничестве не только будет способствовать расширению льготного финансирования, но и повысит эффективность использования ресурсов, а также внесет вклад в развитие «зеленой» экономики.

