Адвокаты помогли жителям Балакена

Общественное объединение «Региональное развитие» совместно с Коллегией адвокатов Азербайджана при поддержке Исполнительной власти Балакенского района провело в районном Доме молодежи выездную акцию по оказанию правовой помощи.

Согласно сообщению Коллегии адвокатов, в рамках акции адвокаты Балакенского районного адвокатского бюро оказали гражданам выездную юридическую помощь, предоставили юридические консультации, помогли в подготовке заявлений и жалоб, а также дали правовую оценку обращениям. Гражданам были даны юридические консультации по вопросам семейного, трудового, социального обеспечения, жилищно-коммунального и гражданского права.

В Коллегии отметили, что целью проекта является предоставление бесплатной первичной юридической помощи малообеспеченным гражданам, нуждающимся в правовой поддержке, в Баку и различных регионах Азербайджана, повышение их правовой грамотности и создание условий для решения обращений на ранней стадии.