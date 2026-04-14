Новые послы у Ильхама Алиева

Выразив признательность за прием, Абдинур Дахир Фидоу передал Алиеву приветствия президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Хасану Шейху Мохамуду.

Напомнив о прошлогоднем официальном визите президента Сомали в Азербайджан, открывшем новую страницу в дружественных отношениях между странами, глава государства подчеркнул, что в рамках этого визита были проведены плодотворные обсуждения, связанные с развитием двусторонних связей, подписан ряд документов с целью расширения сотрудничества.

Президент Азербайджана отметил наличие хороших политических отношений между странами, подчеркнув важность расширения экономического взаимодействия.

Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности.

Выразив удовлетворение назначением послом в Азербайджане, Абдинур Дахир Фидоу заверил, что приложит все усилия для развития отношений между двумя странами.

В ходе беседы было отмечено успешное сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах, а также в рамках международных организаций, подчеркнуто, что в последнее время интенсифицировались контакты и увеличилось количество взаимных визитов.

На встрече было отмечено наличие хорошего потенциала для расширения связей в экономической, торговой и других сферах.

Подчеркнуто, что в соответствии с документом, подписанным в рамках официального визита президента Сомали в Азербайджан, продолжается работа по применению опыта ASAN xidmət в этой стране.

Было затронуто сотрудничество в научной и образовательной сферах, отмечено, что еще в советское время в Азербайджане обучались многие студенты из Сомали, эта традиция продолжается и сегодня. В этом контексте было сообщено, что студенты из Сомали обучаются в Азербайджане по стипендии имени Гейдара Алиева.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.