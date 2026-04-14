Награда Трампа подождет

Израильские власти решили отложить вручение Премии Израиля президенту США Дональду Трампу, так как хотят его личного участия в церемонии. Об этом сообщает портал Ynet.

Ранее сообщалось, что Трамп должен получить Премию Израиля на специальной церемонии в День независимости страны. По информации издания, участие Трампа лично или по видеосвязи в церемонии не предусмотрено.

В этой связи было принято решение вручить ему эту награду позднее, во время его возможного визита в Израиль.

На этом фоне участие популярной израильской певицы Ноа Кирел в церемонии также было отложено. Она должна была выступить в честь американского президента, при этом рассматривался вариант совместного выступления с его внучками.

Белый дом официально не объявлял об отмене визита Трампа в Израиль, однако в стране считают, что на фоне событий, происходящих на Ближнем Востоке, вероятность такого визита практически невозможна.

В конце прошлого года министр просвещения Израиля Йоав Киш сообщил президенту США Дональду Трампу, что ему присуждена Премия Израиля — высшая государственная награда страны. Соответствующее решение принял комитет Премии Израиля, учредив специальную категорию — «за особый вклад в еврейский народ». Киш пригласил президента США принять награду лично в Иерусалиме во время празднования Дня независимости Израиля в апреле 2026 года.