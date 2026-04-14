Азербайджан демонстрирует нулевую терпимость к киберпреступникам

В последние годы Азербайджан демонстрирует всему миру пример системной и бескомпромиссной борьбы с киберпреступностью. Правоохранительная и судебная системы республики работают как единый механизм, гарантируя неотвратимость наказания для злоумышленников, независимо от сложности их схем и гражданства.

Хакеры под судом: защита персональных данных Одним из самых показательных процессов последних лет стало дело о взломе государственных информационных систем. Злоумышленники – Дуньямалиев Джавид и Джалилов Джалил – незаконно проникли в базы данных Министерства здравоохранения и Министерства науки и образования и получили доступ к конфиденциальной информации тысяч граждан. Но вовремя были разоблачены и задержаны Службой государственной безопасности Азербайджана. Приговором Хазарского районного суда Баку Дуньямалиев получил 5 лет, а Джалилов 4,5 года лишения свободы.

Крах «цифровой» мафии: дело на полмиллиарда В начале 2025 года Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела, которое по праву можно назвать одним из самых масштабных в истории борьбы с киберпреступностью в стране. На скамье подсудимых оказались члены организованной группировки, занимавшейся незаконными денежными переводами и легализацией доходов, полученных преступным путем. Фигуранты дела – братья Гасымовы и их сообщники – использовали сложные трансграничные схемы для вывода средств. Отмывание денег осуществлялось в офисах в Ясамальском районе Баку, а также за рубежом — в Стамбуле и Дубае. Через компанию в общей сложности было незаконно переведено за границу 254 млн 409 тыс. 947 манатов. 1% от этой суммы — 2,5 млн манатов остались у них в качестве платы за услуги. Но благодаря скоординированным действиям правоохранительных органов их преступная деятельность была пресечена. Судебный процесс над бандой демонстрирует твердую позицию государства в защите финансовой стабильности страны.

Без границ для правосудия: международная экстрадиция Азербайджанское правосудие не имеет границ. Ярким примером тому служит дело россиянина Сергея Сергеева. Обвиняемый в создании преступной группы для легализации похищенного в Дубае имущества, он был объявлен в международный розыск. В апреле 2025 года приговорены к 8 годам тюрьмы члены его банды Антон Клубков и Григорий Арефьев. У них были изъяты флешки с преступной криптовалютой на 4 миллиона долларов, а также сотни тысяч долларов и евро наличными и на картах. В октябре 2025 года главарь банды Сергеев благодаря усилиям и профессионализму азербайджанских правоохранителей был экстрадирован из ОАЭ в Баку и ожидает суда в ближайшие дни. Это событие стало сигналом для всех международных мошенников: скрыться от азербайджанского правосудия невозможно. Сотрудничество с Интерполом и зарубежными партнерами позволяет правоохранительным органам республики эффективно находить и возвращать преступников.