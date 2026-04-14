73 спасенные жизни

По ее словам, среди пересаженных органов и тканей 23 почка, 13 печени, 2 сердца, 30 роговиц глаза. Всего с момента оформления протокола смерти мозга по сегодняшний день диагноз смерти мозга был установлен у 72 человек. Из них 14 человек скончались до проведения повторного подтверждения смерти мозга (время не позволило), органы 27 человек оказались непригодными для трансплантации, родственники 18 человек отказались от донорства.

По состоянию на сегодняшний день от 13 посмертных доноров с констатированной смертью мозга пересажено 73 органов и тканей. Эти цифры в прямом эфире программы Sağlam səhər на Sağlam Radio (93 FM) привела председатель Правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Министерства здравоохранения Егяна Аббасова.

Е.Аббасова отметила, что пересаженные органы и ткани постоянно находятся под контролем команды врачей, проводивших операцию: «Регулярно проводятся анализы крови, дозы иммуносупрессивных препаратов корректируются в соответствии с результатами анализов крови, при необходимости применяются другие методы обследования».

Контроль качества пересаженного органа включает клиническую оценку, а также лабораторные и инструментальные исследования.

Врачи регулярно оценивают общее состояние пациента и функцию пересаженного органа. С помощью анализов крови и других лабораторных тестов отслеживаются функциональные показатели органа и возможные иммунные реакции. Также используются ультразвуковое исследование, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография для оценки структуры органа и кровотока. При необходимости проводится биопсия пересаженного органа с последующим гистологическим исследованием для выявления признаков отторжения.

В целом информация о реципиентах (ежедневная, еженедельная, ежемесячная и ежегодная) регулярно направляется в Координационный центр по донорству органов и трансплантации Министерства здравоохранения.

Трансплантация детям гораздо сложнее. Одна из главных причин сложности — то, что у детей органы и кровеносные сосуды значительно меньшего размера, что делает хирургическую технику гораздо более сложной, заявила Аббасова.

По ее словам, найти донорский орган подходящего размера у детей гораздо сложнее: «У детей диагноз смерти мозга ставится крайне редко, и, конечно, в такой ситуации получить согласие родителей намного труднее. Кроме того, иммунная система детей может реагировать иначе, поэтому после трансплантации требуется особенно тщательная настройка иммуносупрессивной терапии. При этом в послеоперационном периоде у детей обязательно нужно учитывать факторы роста и развития. Именно поэтому процесс трансплантации у детей требует гораздо более сложного планирования и длительного наблюдения».

Аббасова отметила, что в послеоперационном периоде у детей необходимо учитывать факторы роста и развития, отдаленные последствия длительной терапии, а также психологическую адаптацию: «Чтобы пересаженный орган продолжал нормально функционировать по мере роста ребенка и оставался сохранным длительное время, требуется постоянный медицинский контроль».