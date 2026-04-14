Куда России бежать дальше?

На бумаге российский военно-морской флот по-прежнему остается доминирующей силой в Черном море. Однако после того, как он фактически уступил контроль над акваторией украинским безэкипажным катерам, ведомство столкнулось с нарастающим кризисом: ключевая база в Новороссийске становится все менее пригодной для использования, если только Москва не готова смириться с дальнейшими потерями боевых кораблей.

Впечатляющие кадры, снятые с дрона, зафиксировали удар Украины по фрегату ВМФ России, подчеркивая точность и решимость украинских беспилотных сил. Атака 5 апреля, ставшая частью масштабного налета на порт Новороссийск, пополнила и без того обширную хронику наиболее резонансных эпизодов войны. Данный инцидент обнажает суровую реальность в Черноморском регионе. Как отмечает военно-морской аналитик Х.И. Саттон в материале для Naval News, российские военные суда более не могут чувствовать себя в безопасности даже в Новороссийске. Перебазировавшись из Севастополя в попытке избежать украинских ударов, флот столкнулся с аналогичным уровнем угрозы в месте, которое прежде считалось надежной гаванью. Перед командованием встает критический вопрос: куда двигаться дальше? Фрегат проекта 11356М «Григорович» (предположительно, «Адмирал Эссен») является одним из двух кораблей данного класса в Черном море. После гибели крейсера проекта 1164 «Москва» 14 апреля 2022 года эти фрегаты стали крупнейшими боевыми единицами флота и объектами стратегической важности. Будучи носителями крылатых ракет «Калибр», они регулярно задействуются для ударов по территории Украины. Конструкция позволяет осуществлять пуски, не выходя из порта, и, судя по всему, именно к этому готовился атакованный корабль. В момент удара он находился у внешней морской дамбы, а не на своем штатном месте стоянки в глубине базы.

Украинские ударные беспилотники (OWA-UAV) продемонстрировали способность проникать глубоко в тыл РФ. Зайдя со стороны моря, они атаковали ценный фрегат, в то время как другие дроны успешно поразили объекты нефтеэкспортной инфраструктуры, спровоцировав масштабные пожары, осветившие ночное небо. Плотный заградительный огонь российских систем ПВО и зенитных орудий, усиленный работой прожекторов, не смог предотвратить атаку. На сегодняшний день основные силы Черноморского флота сосредоточены в Новороссийске. Находясь под постоянным прицелом безэкипажных катеров (БЭК), подводных аппаратов и БПЛА, корабли крайне редко выходят на оперативный простор. Подводные лодки вынуждены часто погружаться прямо у причальных стенок, чтобы минимизировать заметность для дронов. Фактически защитные молы Новороссийска превращаются в ловушку. Растущая точность и уверенность действий операторов украинских беспилотников делают вопрос нанесения фатального ущерба лишь делом времени. Новороссийск, расположенный в защищенной горами бухте, удален от подконтрольных Украине территорий на 200–350 морских миль. Тем не менее сейчас он находится под ударом, сталкиваясь с комбинированной угрозой в надводной, подводной и воздушной сферах. При этом украинские ударные дроны дальнего действия играют в этом противостоянии ключевую роль.