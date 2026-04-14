Куда России бежать дальше?

На бумаге российский военно-морской флот по-прежнему остается доминирующей силой в Черном море. Однако после того, как он фактически уступил контроль над акваторией украинским безэкипажным катерам, ведомство столкнулось с нарастающим кризисом: ключевая база в Новороссийске становится все менее пригодной для использования, если только Москва не готова смириться с дальнейшими потерями боевых кораблей.
Впечатляющие кадры, снятые с дрона, зафиксировали удар Украины по фрегату ВМФ России, подчеркивая точность и решимость украинских беспилотных сил. Атака 5 апреля, ставшая частью масштабного налета на порт Новороссийск, пополнила и без того обширную хронику наиболее резонансных эпизодов войны.
Данный инцидент обнажает суровую реальность в Черноморском регионе. Как отмечает военно-морской аналитик Х.И. Саттон в материале для Naval News, российские военные суда более не могут чувствовать себя в безопасности даже в Новороссийске. Перебазировавшись из Севастополя в попытке избежать украинских ударов, флот столкнулся с аналогичным уровнем угрозы в месте, которое прежде считалось надежной гаванью. Перед командованием встает критический вопрос: куда двигаться дальше?
Фрегат проекта 11356М «Григорович» (предположительно, «Адмирал Эссен») является одним из двух кораблей данного класса в Черном море. После гибели крейсера проекта 1164 «Москва» 14 апреля 2022 года эти фрегаты стали крупнейшими боевыми единицами флота и объектами стратегической важности. Будучи носителями крылатых ракет «Калибр», они регулярно задействуются для ударов по территории Украины. Конструкция позволяет осуществлять пуски, не выходя из порта, и, судя по всему, именно к этому готовился атакованный корабль. В момент удара он находился у внешней морской дамбы, а не на своем штатном месте стоянки в глубине базы.
Украинские ударные беспилотники (OWA-UAV) продемонстрировали способность проникать глубоко в тыл РФ. Зайдя со стороны моря, они атаковали ценный фрегат, в то время как другие дроны успешно поразили объекты нефтеэкспортной инфраструктуры, спровоцировав масштабные пожары, осветившие ночное небо. Плотный заградительный огонь российских систем ПВО и зенитных орудий, усиленный работой прожекторов, не смог предотвратить атаку.
На сегодняшний день основные силы Черноморского флота сосредоточены в Новороссийске. Находясь под постоянным прицелом безэкипажных катеров (БЭК), подводных аппаратов и БПЛА, корабли крайне редко выходят на оперативный простор. Подводные лодки вынуждены часто погружаться прямо у причальных стенок, чтобы минимизировать заметность для дронов.
Фактически защитные молы Новороссийска превращаются в ловушку. Растущая точность и уверенность действий операторов украинских беспилотников делают вопрос нанесения фатального ущерба лишь делом времени.
Новороссийск, расположенный в защищенной горами бухте, удален от подконтрольных Украине территорий на 200–350 морских миль. Тем не менее сейчас он находится под ударом, сталкиваясь с комбинированной угрозой в надводной, подводной и воздушной сферах. При этом украинские ударные дроны дальнего действия играют в этом противостоянии ключевую роль.
Главная проблема России заключается в отсутствии альтернативных портов в Черном море. Инфраструктура в Сочи или в абхазском Очамчире слишком мала и обладает ограниченными возможностями. Отступление же через Волго-Донской канал в Каспийское море может стать бесповоротным шагом. В этой связи не исключено, что вскоре флоту придется вернуться в открытое море, сменив уязвимость в порту на постоянный риск столкновения с морскими дронами на внешнем рейде.
С точки зрения экспертов Defense Express, подобные сценарии выглядят логичными при анализе возможных стратегий РФ. Однако каждый путь сопряжен с серьезными ограничениями:
* База в Очамчире: в июле 2024 года Россия перебросила туда вспомогательное судно водоизмещением 1670 тонн, что теоретически открывало путь для размещения более крупных сил. Однако дальнейшего развития эта инициатива пока не получила.
* Каспийский маневр: чтобы минимизировать потери, РФ уже передислоцировала в Каспийское море два ракетных корвета проекта 22800 «Каракурт» — «Туча» и «Амур». Теоретически туда можно отправить еще три корвета проекта 21631 «Буян-М». Однако более крупные единицы — подводные лодки, фрегаты и большие десантные корабли (БДК) — не могут пройти через Волго-Донской канал из-за ограничений по глубине (оперативный предел составляет менее четырех метров).
Учитывая, что постоянное маневрирование вблизи Новороссийска делает корабли крайне уязвимыми для скоординированных атак БПЛА и морских дронов, вполне вероятно, что российское руководство в итоге выберет пассивную тактику отсутствия решительных действий, несмотря на растущие риски.