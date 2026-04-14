Румынские спасатели спасли азербайджанца

Накануне румынское Агентство по спасению жизней на море (ARSVOM) получило запрос от Морского координационного центра (MRCC) на проведение медицинской эвакуации. На борту судна Lider Prestij под флагом Камеруна, находящегося на якорной стоянке №2 в гавани порта Констанца, члену экипажа потребовалась медицинская помощь.

Как сообщают румынские СМИ, поисково-спасательное судно «Артемис» забрало члена экипажа азербайджанской национальности, находящегося в сознании, и передало его медицинским службам в пассажирском причале порта Констанца. После его госпитализировали.