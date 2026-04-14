Россия и Турция обсуждают Иран

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке 13 апреля. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Министры, пишет российский МИД, обсудили «вопросы поиска выхода из кризисной ситуации», которая «сложилась в результате нападения США и Израиля на Иран». «Высказана готовность Москвы и Анкары содействовать усилиям по мирному урегулированию конфликта», – сказано в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что Фидан затронул последние события вокруг Украины и перспективы возобновления трехстороннего переговорного процесса с участием США. Он также выразил готовность предоставить для этого переговорную площадку в Стамбуле. Лавров, как сообщается, «изложил коллеге действия Киева на нынешнем этапе».