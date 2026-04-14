Баку накроют ливни

С сегодняшнего дня и до полудня 15 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, местами на полуострове осадки могут усилиться.

Сообщается, что в районах Азербайджана осадки продолжатся до утра 15 апреля. В отдельных местах осадки будут интенсивными, ожидаются грозы и град, в некоторых горных районах — снег.

В связи с осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, а также возможны паводки на отдельных горных реках.