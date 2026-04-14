Баку накроют ливни

С сегодняшнего дня и до полудня 15 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, местами на полуострове осадки могут усилиться.
Сообщается, что в районах Азербайджана осадки продолжатся до утра 15 апреля. В отдельных местах осадки будут интенсивными, ожидаются грозы и град, в некоторых горных районах — снег.
В связи с осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, а также возможны паводки на отдельных горных реках.
*** 13:30
В Баку и на Апшеронском полуострове 15 апреля местами ожидаются дожди. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных частях полуострова ожидается кратковременное усиление осадков.
Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 8-10, днем - 13-16° тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.
В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег, временами интенсивный, возможны грозы. Утром, начиная с западных регионов, осадки постепенно прекратятся. Не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 6-9, днем - 15-20° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 7-12° тепла.