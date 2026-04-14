Кремль пояснил, зачем нужна блокировка интернета

Блокировки мессенджеров и ограничение интернета в России «не являются путем в прошлое». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, это не путь в прошлое. Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия необходимых мер. Эти меры принимаются, и большинство сограждан понимают их целесообразность и необходимость», — сказал Песков.

По его словам, очевидно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства, однако «сейчас такой период». После того как «необходимость принятия мер безопасности исчезнет, все будет восстановлено и нормализовано», отметил Песков.