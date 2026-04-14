Лидер Китая о «законе джунглей»

Мировой порядок «погряз в хаосе» из-за войны США и Израиля против Ирана, заявил китайский председатель Си Цзиньпин на встрече с испанским премьером Педро Санчесом в Пекине, передает Reuters.

«В современном мире царит хаос, и международный порядок рушится», — сказал Си, призвав к тесному сотрудничеству Китая и Испании — «принципиальных и честных наций» — для противостояния «любому возвращению к закону джунглей».

Санчес в своем выступлении назвал Китай стабилизирующей силой в международном порядке и призвал Пекин сделать больше для достижения мира между Россией и Украиной, а также США и Ираном.

Визит Санчеса состоялся на фоне стремления ряда представителей западных государств сохранить связи с Пекином, несмотря на напряженные отношения в сфере безопасности и торговли. Так, в начале года председатель КНР провел встречи с коллегами из Великобритании, Канады, Финляндии и Ирландии.