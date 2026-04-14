Выпустили сына экс-главы Евлаха

В ходе судебного разбирательства совершение Зауром Самедовым хулиганских действий не было доказано. Он был оправдан по статье 221.3 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Азербайджана. Дело по статье 127.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) было прекращено в связи с примирением сторон. В результате Заур Самедов был освобожден в зале суда.

Отметим, что инцидент произошел три месяца назад в селе Исмаилабад Евлахского района. Сообщалось, что Самедов во время ссоры открыл огонь из охотничьего ружья по своему знакомому, 46-летнему Гошгару Новрузову. Решением Евлахского районного суда в отношении Заура Самедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Напомним, бывший глава Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов был арестован Службой государственной безопасности (СГБ) в 2019 году. Его освободили условно-досрочно в 2023 году. 6 декабря того же года Годжа Самедов скончался из-за проблем со здоровьем.