Уволили и Вадо Коровина

Генеральный директор телеканала Space Вадо Коровин освобожден от занимаемой должности.
В настоящее время телеканалом руководит исполнительный директор Нариман Абдулалиев.
Вчера сообщалось, что в редакции Space начались крупные проверки в связи с возможными финансовыми нарушениями.
Проверки охватывают период деятельности Коровина. В то же время проверяется деятельность его зятя Наримана Абдулалиева, который также работает на телеканале.
В соцсетях писали, что последнее время Коровин управлял телеканалом, «как своим личным хозяйством». Он якобы отстранил от телеэфира профессиональные кадры, привлекая на их место своих родственников.