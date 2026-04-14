Уволили и Вадо Коровина

В настоящее время телеканалом руководит исполнительный директор Нариман Абдулалиев.

Вчера сообщалось, что в редакции Space начались крупные проверки в связи с возможными финансовыми нарушениями.

Проверки охватывают период деятельности Коровина. В то же время проверяется деятельность его зятя Наримана Абдулалиева, который также работает на телеканале.

В соцсетях писали, что последнее время Коровин управлял телеканалом, «как своим личным хозяйством». Он якобы отстранил от телеэфира профессиональные кадры, привлекая на их место своих родственников.