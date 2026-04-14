Иран готов, но есть но

Иран готов вести переговоры с Соединенными Штатами, но «в рамках правовых норм», заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Исламская Республика Иран считает дипломатию наиболее предпочтительным путем разрешения споров и, сохраняя национальное достоинство и авторитет, заявляет о своей готовности к переговорам в рамках правовых норм», - приводятся слова Пезешкиана в его соцсетях.

Президент исламской республики также считает, что «подход, в основе которого лежат угрозы, давление и военные действия, неэффективен и лишь усложняет ситуацию и обостряет проблемы, созданные американской стороной самостоятельно».

«Иран готов продолжать переговоры исключительно в рамках международных норм и правил с целью защиты прав иранского народа, а Европа может сыграть конструктивную роль, побуждая США соблюдать эти рамки», - приводит слова президента его пресс-служба. Как отметил Пезешкиан, именно чрезмерные требования и отсутствие политической воли со стороны администрации США препятствуют заключению соглашения между странами, несмотря на достижение соглашений на уровне экспертов.