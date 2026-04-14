Unibank объявил финансовые результаты за первый квартал

По итогам отчетного периода совокупные доходы банка достигли 105 млн манатов, что на 20 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль составила 11 млн манатов, чистая прибыль — 8,1 млн манатов.

Unibank KБ опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2026 года. Банк продемонстрировал положительную динамику по ключевым финансовым показателям.

Банк зафиксировал значительный рост капитала и активов. Совокупный капитал увеличился на 33% и достиг 240 млн манатов. Объем активов вырос на 393 млн манатов, приблизившись к 2,2 млрд манатов.

За последний год банк существенно повысил коэффициент достаточности капитала, который на 31 марта 2026 года составил 14,32%.

Исполняющий обязанности председателя правления Unibank KБ ОАО Гейбат Гадиров отметил, что банк завершил первый квартал 2026 года со значительными результатами: «Первый квартал этого года стал для нас началом нового стратегического этапа. Достигнутые результаты подтверждают правильность выбранного направления развития. 2026 год является первым годом новой трехлетней стратегии, и мы сосредоточены на укреплении позиций как более гибкого, более цифрового и клиентоориентированного банка. Этот год также является для нас годом трансформации. В предстоящий период основными приоритетами станут расширение продуктовой линейки и увеличение вклада в реальную экономику».

В отчетном периоде был зафиксирован значительный рост объемов и количества безналичных операций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем безналичных операций увеличился на 22%, а их количество — на 34%. По итогам первого квартала объем безналичных операций превысил 3,9 млрд манатов, а их количество — 133 млн.

Клиентская база банка увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 2,3 млн человек. По сравнению с первым кварталом 2025 года число предпринимателей выросло на 36%, а количество юридических лиц — на 13%.

В течение отчетного периода депозитный портфель банка также демонстрировал стабильный рост и превысил 1 млрд 378 млн манатов.

В соответствии со стратегическими приоритетами банка значительно увеличился объем бизнес-кредитов, продолжив рост их доли в общем кредитном портфеле. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем бизнес-кредитов вырос более чем на 36% и превысил 622 млн манатов. В структуре бизнес-портфеля также значительно увеличилась доля микрокредитов — рост составил 131 млн манатов по сравнению с первым кварталом 2025 года. В целом доля бизнес-кредитов в общем кредитном портфеле превысила 45%.

Общий кредитный портфель банка увеличился на 203 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1,3 млрд манатов.

