Строительство канализационных коллекторов и очистных сооружений по бассейну Пиршаги

Служба единого водоснабжения крупных городов и Дирекция строящихся объектов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана продолжают проекты по строительству новых канализационных коллекторов и очистных сооружений в городе Баку и Апшеронском районе. Один из проектов реализуется по бассейну Пиршаги.

Проект осуществляется в рамках «Государственной программы по совершенствованию систем водоснабжения, ливневых и сточных вод в городе Баку и на Апшеронском полуострове на 2026–2035 годы», подписанной президентом Азербайджана.

Строительство коллектора общей протяженностью 33 км и новой насосной станции позволит управлять сточными водами в поселках Бильгя, Нардаран, Пиршаги, Новханы, Горадил, Фатмаи, Сарай, Забрат, Балаханы, Мамедли и Кюрдаханы. В то же время это предотвратит случаи затопления в поселках, расположенных внутри бассейна, и восстановит экологический баланс озер Кюрдаханы, Забрат и прибрежной зоны.

На данный момент в рамках проекта завершено строительство 9,8 км напорной линии сточных вод и 3,9 км коругированной трубы. Работы по прокладке других труб различного диаметра и микротоннелей в рамках строительства коллектора выполняются регулярно.

Из 31 шахты, которые будут построены в рамках проекта строительства подводящих канализационных коллекторов по бассейну Пиршаги, 6 уже завершены, на остальных шахтах и канализационной насосной станции работы продолжаются.

Проекты такого типа, в частности, канализационные сети, возводимые с применением технологии микротоннелирования, отличаются современностью и устойчивостью, создают возможность для охвата обширных территорий и способствуют повышению уровня удовлетворенности населения.