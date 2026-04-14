Иран подсчитал ущерб от войны

Ущерб Ирана от ударов США и Израиля на данный момент составляет около $270 млрд, заявила официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.

По ее словам, эта оценка дана на основе «предварительных и очень сырых цифр». По словам Мохаджерани, экономический блок правительства Ирана собирается в ближайшее время более детально оценить ущерб, а также провести анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов. При этом она добавила, что представители Ирана на переговорах с США занимаются вопросом военных репараций. В частности, эта темпа поднималась на последней встрече в Исламабаде.

До этого верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран требует репараций за нанесенный стране ущерб и погибших в результате американских и израильских атак. По его словам, Иран «не искал и не ищет войны», но не откажется от своих законных прав ни при каких обстоятельствах. Также ранее сообщалось, что Тегеран потребовал компенсации от Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна и Иордании «за их участие в американо-израильской войне против Ирана».