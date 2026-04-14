Cимонян о войне с Россией

Армения не собирается воевать с Россией, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Все вопросы будут обсуждены и разрешены. Мы с Россией не собираемся воевать, драться. Все вопросы будут озвучены, будем стремиться двигаться вперед, решая их. Мы не представляем угрозу для России, и у нас нет намерения стать угрозой.

Есть проблемы, и эти проблемы существуют во всех странах. Они возникают в определенные моменты, усиливаются или ослабевают. Мы, политики, здесь для того, чтобы обсуждать и решать эти вопросы», - подчеркнул Симонян.