Италия поставила на паузу военное сотрудничество с Израилем

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о приостановке автоматического продления оборонного соглашения с Израилем. Об этом сообщает агентство ANSA.
По ее словам, это связано с эскалацией на Ближнем Востоке.
«В свете текущей ситуации правительство решило приостановить автоматическое продление соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Израилем», - цитирует агентство ее слова.
Отмечается, что меморандум, определяющий рамки сотрудничества в оборонной сфере, включая обмен военной продукцией и проведение технологических исследований для вооруженных сил, ранее предусматривал продление каждые пять лет и вступил в силу 13 апреля 2016 года.