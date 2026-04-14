Telegram в России могут разблокировать ради Путина

Ограничения интернета и атака на Telegram — самый популярный в России мессенджер с почти 100-миллионной аудиторией — вызвали раскол в российских элитах.

Ряд высокопоставленных чиновников предупреждают Кремль об экономических и политических рисках интернет-блокировок, которые осуществляются по инициативе ФСБ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

По их словам, эти протесты, вероятно, приведут к тому, что власти притормозят интернет-ограничения и даже могут позволить Telegram продолжить работу в России.

Источник Forbes подтверждает: давление решено снизить за счет ослабления блокировок Telegram. По словам собеседника издания, власти надеются, что это может помочь снизить напряжение, которое нарастает с начала года из-за повышения налогов, роста цен и отключений интернета.

Интернет-репрессии, которые начались в прошлом году с отключения доступа в сеть в десятках регионов и продолжились в 2026-м блокировкой Telegram, уже привели к резкому падению даже официальных рейтингов власти накануне намеченных на осень думских выборов.

«Рейтинг одобрения» работы Владимира Путина от ВЦИОМа опустился до 67,8% — самого низкого уровня с 20 февраля 2022 года, а «рейтинг доверия», который считается методом открытого опроса (когда респондентам фамилию Путина заранее не называют), упал ниже 30%, хотя 10 лет назад превышал 70%.

Пока неясно, как далеко готов зайти Кремль в ограничениях интернета, но даже введенные меры уже стали проблемой для Путина, отмечает Bloomberg. Недовольство блокировками особенно заметно среди относительно активного, обеспеченного населения крупных городов, которое и без того было недовольно правительством, отмечает Денис Волков, глава «Левада-Центра»: «Это оказывает меньшее влияние на настроения лояльного Путину электората, который смотрит телевизор».