Блокада началась
Telegram в России могут разблокировать ради Путина

15:22

Ограничения интернета и атака на Telegram — самый популярный в России мессенджер с почти 100-миллионной аудиторией — вызвали раскол в российских элитах.

Ряд высокопоставленных чиновников предупреждают Кремль об экономических и политических рисках интернет-блокировок, которые осуществляются по инициативе ФСБ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

По их словам, эти протесты, вероятно, приведут к тому, что власти притормозят интернет-ограничения и даже могут позволить Telegram продолжить работу в России.

Источник Forbes подтверждает: давление решено снизить за счет ослабления блокировок Telegram. По словам собеседника издания, власти надеются, что это может помочь снизить напряжение, которое нарастает с начала года из-за повышения налогов, роста цен и отключений интернета.

Интернет-репрессии, которые начались в прошлом году с отключения доступа в сеть в десятках регионов и продолжились в 2026-м блокировкой Telegram, уже привели к резкому падению даже официальных рейтингов власти накануне намеченных на осень думских выборов.

«Рейтинг одобрения» работы Владимира Путина от ВЦИОМа опустился до 67,8% — самого низкого уровня с 20 февраля 2022 года, а «рейтинг доверия», который считается методом открытого опроса (когда респондентам фамилию Путина заранее не называют), упал ниже 30%, хотя 10 лет назад превышал 70%.

Пока неясно, как далеко готов зайти Кремль в ограничениях интернета, но даже введенные меры уже стали проблемой для Путина, отмечает Bloomberg. Недовольство блокировками особенно заметно среди относительно активного, обеспеченного населения крупных городов, которое и без того было недовольно правительством, отмечает Денис Волков, глава «Левада-Центра»: «Это оказывает меньшее влияние на настроения лояльного Путину электората, который смотрит телевизор».

Переговоры по Ирану под вопросом
Переговоры по Ирану под вопросом обновлено 16:56
16:56 3621
Вучич и Нетаньяху ударили по рукам
Вучич и Нетаньяху ударили по рукам
16:55 395
Вашингтон грустит
Вашингтон грустит
16:52 483
Куда России бежать дальше?
Куда России бежать дальше? наш обзор; все еще актуально
13:11 3996
Ракетный удар по Днепру: 5 погибших, десятки раненых
Ракетный удар по Днепру: 5 погибших, десятки раненых фото; видео; обновлено 16:48
16:48 3482
Взрыв в Баку: есть погибший
Взрыв в Баку: есть погибший
16:32 1182
Велиев обманул в Баку от имени вымышленного госсекретаря Великобритании
Велиев обманул в Баку от имени вымышленного госсекретаря Великобритании заметки на полях
14:44 3212
Telegram в России могут разблокировать ради Путина
Telegram в России могут разблокировать ради Путина
15:22 1817
Каспий трясет. В чем причины?
Каспий трясет. В чем причины? обновлено 15:12
15:12 3138
Cимонян о войне с Россией
Cимонян о войне с Россией
14:57 2512
Расхождения в иранской элите: война или либерализация?
Расхождения в иранской элите: война или либерализация? haqqin.az разбирает с политиком Хасаном Шариатмадари; все еще актуально
00:20 6539

