Неутешительные прогнозы по нефти

Война в Иране перевернула прогнозы Международного энергетического агентства (МАЭ): глобальный спрос и предложение нефти сократятся в 2026 году, об этом сообщает Reuters.

Атаки на энергетическую инфраструктуру и фактическое закрытие Ормузского пролива привели к потере 10,1 млн баррелей в сутки в марте — крупнейшему сбою поставок в истории.

Международное энергетическое агентство прогнозирует падение спроса на 80 000 баррелей в сутки в этом году и сокращение производства на 1,5 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом.

Возобновление потоков через Ормузский пролив остается самой важной переменной для снятия давления на мировую экономику.

Базовый прогноз МЭА предполагает восстановление поставок к середине года, однако в случае долгосрочных сбоев может потребоваться изъятие из запасов почти 2 млрд баррелей нефти, а спрос упадет на 5 млн баррелей в сутки.