Yelo Bank увеличил процентные доходы в первом квартале на 25%

Yelo Bank обнародовал финансовые показатели по итогам первого квартала 2026 года. Согласно отчетности, за этот период Банк сохранил динамику роста как по показателям доходности, так и по устойчивости капитала.

Основные показатели за квартал выглядят следующим образом:

За первые три месяца 2026 года процентные доходы Yelo Bank увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 51 млн манатов. Непроцентные доходы превысили 2 млн манатов. По итогам квартала Банк получил чистую прибыль в размере 6,6 млн манатов.

Общий кредитный портфель вырос на 13% (120 млн манатов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млрд 80 млн манатов. Бизнес-кредитный портфель Банка, считающего поддержку реального сектора своим приоритетом, составил 672 млн манатов, что охватывает значительную часть — более 62% от общего портфеля. Портфель потребительских кредитов увеличился на 15% (55 млн манатов) по сравнению с аналогичным периодом и к концу квартала составил 410 млн манатов.

Доверие клиентов к Банку как к финансовому партнеру наглядно отражается в объеме депозитного портфеля. Депозитный портфель Банка вырос на 16% (147 млн манатов) по сравнению с первым кварталом прошлого года, превысив 1 млрд 60 млн манатов.

Совокупный капитал увеличился по сравнению с началом года и достиг 177 млн манатов. Коэффициент адекватности совокупного капитала составил 13.48%, а коэффициент адекватности капитала первого уровня — 11,69%. Оба показателя значительно превышают регулятивные требования.

Общий объем активов Банка на отчетную дату зафиксирован на уровне 1 млрд 513 млн манатов.

Начав год в высоком темпе, Yelo Bank смог сохранить динамику роста финансовых показателей. Банк считает поддержку реального сектора, а также малого и среднего бизнеса своим стратегическим приоритетом. В предстоящий период Yelo Bank планирует ускорить внедрение инновационных технологических решений, чтобы отвечать финансовым потребностям клиентов в соответствии с современными стандартами и создавать дополнительную ценность для общества.

