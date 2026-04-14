Взрыв в Баку: есть погибший

В Баку в жилом доме прогремел взрыв. Инцидент произошел на территории 4-го микрорайона в Насиминском районе.
«Сегодня около 14:20 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов», - сообщили в TƏBİB.
Отмечается, что на место происшествия была направлена бригада скорой помощи.
«Бригадой скорой медицинской помощи зафиксировала смерть 34-летнего мужчины до прибытия врача. В результате происшествия еще двум пострадавшим — мужчине 40 лет и женщине 29 лет — была оказана медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении.