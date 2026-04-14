Ударить по Ирану, чтобы обрушить сельское хозяйство Америки

Первый полноценный день военно-морской блокады иранского побережья, инициированной администрацией Дональда Трампа, продемонстрировал первые тактические успехи, но одновременно обнажил критические уязвимости глобальных цепочек поставок. Пока Белый дом празднует прекращение заходов судов в порты исламской республики, американские фермеры и промышленники готовятся к затяжному кризису.

Эффект закрытых дверей Данные систем мониторинга судоходства (LSEG и Kpler) подтверждают: блокада работает. Хотя движение через Ормузский пролив продолжается, за последние 24 часа ни одно коммерческое судно не рискнуло войти в иранские гавани. Цель Вашингтона прозрачна — обнулить иранский экспорт нефти и принудить Тегеран к масштабным политическим уступкам. Однако эксперты предупреждают, что текущее затишье — лишь «глаз бури». Иран, пригрозивший ответными ударами по портовой инфраструктуре своих соседей по Персидскому заливу, пока проявляет стратегическую выдержку. Аналитики полагают, что тактика Тегерана заключается в изматывании противника: позволить мировым рынкам ощутить всю тяжесть дефицита ресурсов, прежде чем предпринимать прямые военные действия. Танкерный гамбит Мониторинг показывает сложную игру навигационных маршрутов: * Танкер Peace Gulf (флаг Панамы), традиционно перевозящий иранскую нафту для азиатских рынков, проследовал в ОАЭ. * Танкер Murlikishan, ранее замеченный в перевозке российской и иранской нефти, направился в Ирак. * Китайский танкер Rich Starry, находящийся под санкциями США, стал первым судном, покинувшим залив с грузом метанола из Эмиратов. Тот факт, что суда, связанные с Ираном, продолжают маневрировать в регионе, не заходя в блокированные порты, создает иллюзию контроля. Однако реальная проблема кроется в цифрах: исключение еще 2 млн баррелей иранской нефти из мирового баланса накладывается на уже существующий дефицит в 12–14 млн баррелей из-за закрытия Ормузского пролива. Цены на энергоносители обречены на дальнейшее ралли.

Удар по «житнице» Америки В то время как внимание Белого дома приковано к карте залива, политические риски внутри США растут. По данным Politico, блокада Ирана грозит стать «черным лебедем» для американского сельского хозяйства. Ормузский пролив является критическим узлом для поставок азотных удобрений. «Даже при самом оптимистичном сценарии, если пролив откроется завтра, логистический лаг составит не менее месяца. Полное восстановление цепочек займет годы», — отмечает Вероника Най, старший экономист Института удобрений. Цены на бензин в США уже достигли $4,13 за галлон (рост на 30%), что в сочетании с дефицитом удобрений создает инфляционный коктейль, крайне опасный для Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов.