Блокада началась
Вашингтон грустит

16:52 506

Вашингтон не был удивлен поражением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах. Об этом заявил вице-президент США Джэй Ди Вэнс.

«Мне грустно, но я не особенно удивлен», – сказал Вэнс в интервью Fox News.

По его словам, визит американской делегации в Будапешт накануне голосования не был попыткой повлиять на результат. «Мы поехали не потому, что ожидали, что Виктор Орбан легко выиграет выборы. Мы поехали, потому что это было правильно – поддержать человека, который долгое время поддерживал нас», – подчеркнул он.

Вэнс отметил, что в администрации США понимали высокую вероятность поражения Орбана.

При этом вице-президент положительно оценил политическое наследие венгерского лидера. «Его наследие в Венгрии – трансформационное: 16 лет, за которые он фундаментально изменил страну», – заявил Вэнс. Он также подчеркнул, что Орбан оставался одним из немногих европейских лидеров, готовых «противостоять бюрократии в Брюсселе».

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. После подсчета 98,9% голосов партия «Тиса» Петера Мадьяра получила 138 из 199 мест (при необходимых 133). Действующий премьер-министр Орбан уже признал поражение своей партии, но отметил, что продолжит заниматься политикой и служить стране в оппозиции, которая получила 55 мандатов.

