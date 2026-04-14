Bakcell объявила об уходе генерального директора Клауса Мюллера

6 февраля 2026 года генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер покинул занимаемую должность. Клаус Мюллер, имеющий более чем 30-летний международный опыт работы в телекоммуникационной отрасли, объявил о своем решении уйти на пенсию.

Под руководством Клауса Мюллера компания Bakcell вступила в фазу стратегического развития, расширив применение решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), вывела на рынок новые инновационные продукты и услуги, провела ребрендинг, диверсифицировала портфель и реализовала ряд инициатив, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

«Вместе с командой на протяжении более трех лет мы добились высоких результатов, особенно в разработке услуг на основе ИИ. Мы представили новые продукты и возможности для абонентов благодаря местным и международным партнерствам. Я хочу поблагодарить каждого в команде Bakcell за их профессионализм и сотрудничество. Я уверен, что Bakcell продолжит свое успешное развитие как часть инновационной экосистемы Azerconnect Group», - сказал Клаус Мюллер.

Bakcell выражает благодарность Клаусу Мюллеру за его вклад в стратегическое развитие и достижения компании и желает ему дальнейших успехов в его будущей деятельности.