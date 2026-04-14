Сильный пожар в Китае

По информации Sina, возгорание случилось на парковке, где хранились списанные и не предназначенные для продажи машины. Пострадавших нет. Основные цеха предприятия пожар не затронул.

Местные пожарные службы прибыли на место происшествия и потушили возгорание. Уточняется, что огонь повредил здание паркинга с автомобилями, подлежащими утилизации. Причина инцидента пока неизвестна.

Завод в Пиншане — один из ключевых производственных центров BYD. Информации о том, что из-за ЧП в работе предприятия произошел сбой, нет. По свидетельствам очевидцев, последствия ограничились повреждениями паркинга.